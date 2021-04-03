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Образование Общество

ЦУР63 обобщил предложения родителей по организации питания в школах и детсадах региона.

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В марте Центр управления регионом Самарской области зафиксировал в социальных сетях более 100 сообщений, которые касаются организации питания школьников и воспитанников детских садов.




Родители активно отреагировали на пост губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в его инстаграм-аккаунте, посвященный в том числе качеству питания в школах.

Глава региона отметил, что в 2021 году в регионе начнется реализация масштабной программы по дооснащению и переоборудованию пищеблоков в учебных заведениях. По его поручению была проведена ревизия пищеблоков.

"Наш регион вошел в число лучших по качеству и организации питания в школах, но еще есть над чем работать, чтобы каждый ребенок был доволен", — отметил Дмитрий Азаров.

На вопросы родителей оперативно отвечали представители министерства образования Самарской области и муниципалитетов. Если есть необходимость, в ряде учебных заведений в ближайшее время будут организованы проверки качества обедов и завтраков.

Основные пожелания родителей к меню в школьных столовых сводятся к следующему:
• подогретая и разнообразная еда;
• меньше полуфабрикатов и колбасных изделий;
• больше салатов из свежих овощей.

Также родители просят дать детям возможность выбора блюд, а для школьников с аллергией формировать отдельное меню. Из комментариев в соцсетях выяснилось, что многим детям не нравится: жир в супе, салат из лука с постным маслом, рыбные котлеты, тяжелая пища в виде мясных котлет и сосисок на завтрак, слишком жидкое картофельное пюре.

Цитаты сообщений в социальных сетях:
@kashmany063 "Было бы хорошо, если бы еще питание в детском саду пересмотрели. А то до сих пор салат из лука и подсолнечного масла детям дают в обед".

@marusja1892 "Проблема в больших школах, наверное, действительно существует: надо успеть накрыть на большое количество детей, а штат сотрудников небольшой, вот и получается, что еда остывает. В основном проблемы связаны с устаревшим оборудованием, и отсутствие капремонта пищеблоков, но на сегодняшнем собрании губернатор четко проговорил, что будет разработана программа и такие вопросы будут решаться! А это не может ни радовать!))) Уважаемые родители, обращайтесь в администрацию школы, в комбинаты питания, обслуживающие вашу ОО, к своим председателям родительских Комитетов, в конце концов, на горячую линию Роспотребнадзора, сами участвуйте в жизни школы и результат не заставит себя ждать!"

@oksana_karamba "Сейчас очень много детей аллергиков. Они вообще голодные будут в основном. Да и вообще кто-то не ест печенку, кто-то горох, кто-то капусту. А это часто дают в столовых. Нужно уже как-то питание разнообразить, чтобы выбор был".

@kucevolelena "Мы в составе трех мамочек пришли в школу для проверки. И, скажу я вам, в нашей школе кормят хорошо! Дети у нас избалованные, вот и все. В этот день давали салат из свеклы с яблоком, суп-лапшу с курицей, гречку с гуляшом из говядины и компот из апельсинов и лимонов. Все было вкусно, только вот наши детки на наших глазах оставили почти все на столах нетронутым. Мне даже жалко стало работниц пищеблока, я не могла понять, в чем дело".

Напомним, с этого учебного года областные власти обеспечили бесплатным питанием более 143 тыс. учащихся младших классов. Кроме того, родительская общественность активно участвует в контроле за организацией и качеством питания, по желанию родители могут войти в состав комиссии и снимать пробы с блюд.

При министерстве образования Самарской области организована "горячая линия" по организации питания учеников начальных классов: (846) 333-50-01. Также родители могут обратиться к руководству школ и детских садов и продегустировать блюда, которыми кормят их детей.

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