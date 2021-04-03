Мотоциклист пострадал при столкновении с бордюром в Самаре

В пятницу, 2 апреля, в Советском районе Самары в ДТП попал 23-летний водитель мотоцикла SYM PD25A1-6, получивший права летом прошлого года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло в 12:30, когда молодой человек ехал в мотошлеме по ул. Карбышева со стороны ул. Блюхера в направлении ул. Антонова-Овсеенко.

По предварительной версии стражей порядка, в пути, напротив дома №24 по ул. Антонова-Овсеенко он не обеспечил постоянный контроль за движением и врезался в бордюрный камень, расположенный справа по ходу движения.

В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и самостоятельно обратился в лечебное учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.