16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мотоциклист пострадал при столкновении с бордюром в Самаре В ДТП в Сергиевском районе пострадали шесть человек Самарец, сбивший ребенка и скрывшийся с места ДТП, лишен прав на год Четыре человека пострадали при столкновении легковушки и микроавтобуса под Самарой В Самаре в реанимацию госпитализирована женщина, сбитая отлетевшей в ДТП иномаркой

ДТП Происшествия

Мотоциклист пострадал при столкновении с бордюром в Самаре

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 2 апреля, в Советском районе Самары в ДТП попал 23-летний водитель мотоцикла SYM PD25A1-6, получивший права летом прошлого года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло в 12:30, когда молодой человек ехал в мотошлеме по ул. Карбышева со стороны ул. Блюхера в направлении ул. Антонова-Овсеенко.

По предварительной версии стражей порядка, в пути, напротив дома №24 по ул. Антонова-Овсеенко он не обеспечил постоянный контроль за движением и врезался в бордюрный камень, расположенный справа по ходу движения.

В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и самостоятельно обратился в лечебное учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2