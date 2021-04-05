Жителей Самары приглашают на винный тур по югу России

Авторский винный тур пройдет с 15 по 18 апреля и будет включать посещение лучших виноделен в сопровождении винного гида.

"Море вина" — авторский винный тур, который стартует 15 апреля в Анапе. До 18 апреля участников ждет посещение лучших виноделен юга России с дегустацией и комментариями винного гида. В программу входит в том числе прогулка по частной винодельне "Gunko Winery" и посещение агротуристического и рекреационного комплекса "Лефкадия".

Также в программе — посещение поместья "Голубицкое", расположенного между Азовским морем и лиманом, роскошной "Villa Romanov" и визит в винное хозяйство Романа Абрамовича "Gai — Kodzor".

Количество мест ограничено 8-ю участниками, стоимость тура — 28 900 рублей с трансфером, размещением в отеле, завтраками и обедами, дегустациями и экскурсионной программой. Отдельно оплачивается авиаперелет до Анапы и обратно.

Зарегистрироваться для участия в винном туре и подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке.