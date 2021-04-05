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ВТБ: цифровой профиль туриста повысит эффективность туристической инфраструктуры

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ассоциация больших данных планирует создать сервис для анализа действий туристов в регионах. Комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Проект цифрового профиля туриста, разрабатываемый Ассоциацией больших данных, позволит повысить эффективность российской инфраструктуры — как с точки зрения развития внутреннего туризма, так и в части привлечения иностранных путешественников. Данные банковского сектора могут стать ключевыми в создании портрета туриста, так как именно банки видят, за что путешественники "голосуют рублем" — какие направления выбирают, в каких категориях отелей готовы размещаться, какие виды транспорта используют и какие виды развлечения предпочитают.

Обезличенные банковские данные позволят государству и бизнесу понять, как развивать те или иные территории — в части транспортной инфраструктуры, гостиничного сегмента, индустрии развлечений и общепита. Возможно, где-то нужно развивать инфраструктуру для пляжного отдыха с детьми, в соседнем городе востребованы недорогие хостелы и бары для молодых туристов, а рядом — кемпинги для тех, кто предпочитает хайкинг.

ВТБ со своей стороны принимает участие в разработке проекта, занимаясь исследованием платежного поведения россиян и иностранных туристов. Мы уже анализируем данные эквайрингового и эмиссионного бизнеса: первые важны прежде всего для анализа поведения иностранных туристов, вторые позволяют составить более глубокий портрет путешествующих россиян.

Создание цифрового профиля туриста станет следующим шагом в развитии внутреннего туризма. В марте стартовал очередной этап госпрограммы кешбэка за туры по России, и спрос россиян на внутренний туризм вырос на 22% только за первую неделю действия программы. Расходы клиентов компаний, которые обслуживаются в ВТБ в части эквайринга, на авиабилеты, туры, гостиницы и аренду авто составили 1,7 млрд рублей. Также мы увидели, что наиболее заметно за неделю вырос спрос на путешествия в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, на курорты Минеральных вод, а также в Калининград и Нижний Новгород. При этом расходы на путешествия пока еще на четверть ниже, чем в допандемийном 2019 году. А значит, в этом направлении еще есть куда расти.

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