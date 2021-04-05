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Пожары Происшествия

При крупном пожаре в Кинеле пострадал мужчина

КИНЕЛЬ. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 5 апреля, в 21:23 пожар на ул. Промышленной в Кинеле удалось локализовать, угроза его распространения снята, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о пожаре в здании ангарного типа на ул. Промышленной в Кинеле поступила в чрезвычайные службы в 18:30.

По данным регионального управления МЧС России, внутри здания осуществлялось производство резино-технических изделий из переработанных автомобильных покрышек. Первоначально площадь возгорания составляла 200 кв. м., но потом загорелся и второй ангар, и площадь пожара увеличилась до 1200 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 3". Для его тушения привлечены 60 человек и 17 единиц техники. Также в тушении участвуют два пожарных поезда и автомобильная насосная станция. Для замеров концентрации вредных веществ в воздухе привлечена химико-радиометрическая лаборатория.

В региональном управлении МЧС России уточнили, что во время пожара никто не погиб, но пострадал 25-летний мужчина — работник предприятия.

Сейчас тушение продолжается.

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