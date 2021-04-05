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Пожары Происшествия

В Кинеле при помощи двух пожарных поездов тушат полыхающий ангар

КИНЕЛЬ. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 5 апреля, в 18:30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в здании ангарного типа на ул. Промышленная, 13 в Кинеле, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К моменту прибытия сотрудников чрезвычайной службы площадь возгорания составляла 200 кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности "№ 3".

Для борьбы с огнем привлечены 60 человек, которыми используется 17 единиц техники. Также в тушении участвуют два пожарных поезда.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, пострадавших нет. Сейчас тушение продолжается.

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