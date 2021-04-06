С начала года клиенты банка провели более 120 тысяч операций снятия наличных по бизнес-картам в банкоматах с выбором символа снятия почти на 9 миллиардов рублей.

Возможность выбора символа (цели) снятия в банкомате — новый функционал, который банк "Открытие" запустил для клиентов из сегмента МСБ в декабре 2020 года. В банкоматах банка индивидуальным предпринимателям доступны для выбора 6 символов, юридическим лицам — 9, включая заработную плату, социальные выплаты (пенсии, пособия) и стипендии со льготной комиссией 0,4%. Ранее снять деньги по такой ставке можно было только через кассу банка и лишь по предварительному заказу.

Пока такая возможность доступна только при снятии средств по пластиковой, а не виртуальной бизнес-карте "Открытия". Выбранная формулировка символа (цели) добавляется по таким операциям в назначение платежа. Данные формулировки соответствуют формулировкам бухгалтерских "кассовых символов". Ранее их выбор был доступен только при снятии наличных через кассу. Это важно и удобно для бухгалтерии и налогового учета клиентов. Теперь они не привязаны к месту расположения и графику работы офиса и могут снимать наличные с выбором цели круглосуточно. Функционал доступен в большинстве банкоматов банка.