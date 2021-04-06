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Преступления Происшествия

Под Самарой полицейским пришлось стрелять по колесам машины нарушителя

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске Самарской области полицейские задержали нетрезвого водителя, сообщает региональное ГУ МВД России.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Инспекторы ДПС решили остановить для проверки подозрительного водителя, но автомобилист попытался скрыться. Во время погони беглец неоднократно нарушал ПДД и создавал угрозу другим автомобилистам. Полицейские были вынуждены применить табельное оружие. Предупредительные выстрелы в воздух не помогли, и правоохранители начали стрелять по колесам. В результате автомобиль получил повреждение и остановился.

Нарушителем оказался судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков мужчина. Освидетельствование зафиксировало 0,684 миллиграмма алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Кроме того, в июне 2019 г. автомобилиста уже лишили водительских прав на 18 месяцев за езду в нетрезвом виде.

На нарушителя составили протоколы за переезд железнодорожных путей на запрещающий сигнал семафора, невыполнение требования об остановке, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, езду с просроченным полисом ОСАГО и неповиновение требованию сотрудника полиции. Автомобиль отправили на спецстоянку.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию").

Гид потребителя

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