Под Самарой полицейским пришлось стрелять по колесам машины нарушителя

В Чапаевске Самарской области полицейские задержали нетрезвого водителя, сообщает региональное ГУ МВД России.

Инспекторы ДПС решили остановить для проверки подозрительного водителя, но автомобилист попытался скрыться. Во время погони беглец неоднократно нарушал ПДД и создавал угрозу другим автомобилистам. Полицейские были вынуждены применить табельное оружие. Предупредительные выстрелы в воздух не помогли, и правоохранители начали стрелять по колесам. В результате автомобиль получил повреждение и остановился.

Нарушителем оказался судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков мужчина. Освидетельствование зафиксировало 0,684 миллиграмма алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Кроме того, в июне 2019 г. автомобилиста уже лишили водительских прав на 18 месяцев за езду в нетрезвом виде.

На нарушителя составили протоколы за переезд железнодорожных путей на запрещающий сигнал семафора, невыполнение требования об остановке, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, езду с просроченным полисом ОСАГО и неповиновение требованию сотрудника полиции. Автомобиль отправили на спецстоянку.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию").