Бухгалтер санатория из Самарской области получила условный срок за мошенничество

В Самаре вынесли приговор бухгалтеру санатория, которую признали виновной в мошенничестве на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

По версии полицейских, женщина на протяжении двух лет ежемесячно завышала зарплату работникам санатория на суммы от 500 до 3000 руб. в реестре, который подписывала у директора. А в банк она направляла уже исправленный документ. Полученную разницу женщина переводила на свой счет и счет супруга, который не являлся сотрудником санатория. Ежемесячные хищения составляли около 30 тыс. рублей.

Факт недостачи денег вскрылся в результате ревизии, проведенной министерством имущественных отношений Самарской области.

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно, она полностью возместила ущерб.