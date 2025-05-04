Жительница Самарской области получила пять лет колонии за героин

Сызранский городской суд вынес приговор 24-летней местной жительнице, которую задержали с наркотиком. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

После того как неоднократно судимую девушку поймали, она показала тайник, в котором лежал героин в крупном размере. Задержанная рассказала, что приобрела запрещенное вещество через интернет-магазин в мессенджере и планировала сбывать.

В итоге ее приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.