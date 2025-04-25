Животные из стихийной передержки в Красноярском районе будут распределены по официальным приютам

В Красноярском районном суде состоялось рассмотрение дела о создании незаконной "собачьей передержки". В результате животных должны распределить по официальным приютам.
Еще в марте к Уполномоченному по правам человека в Самарской области обратились жители одной из деревень Красноярского района. Они рассказали, что в непосредственной близости от их домов самовольно сколочены вольеры для бездомных собак.
По их словам, за животными не осуществляется должный уход и контроль, территория не убирается, а все отходы сливаются в реку. История длится практически три года. Доведенные до отчаяния люди говорили, что их жизнь практически превращена в пытку круглосуточным оглушительным лаем и зловонием.
Находиться рядом со "стихийным приютом" больше невозможно. Заявители высказали опасения о возможности распространения опасных заболеваний и нападения собак на прохожих.
На последнем заседании суда по рассмотрению искового заявления жителей деревни суд согласился с требованиями заявителей. Всех животных должны распределить по официальным приютам.
После вступления решения в законную силу дело перейдет под контроль аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...