Животные из стихийной передержки в Красноярском районе будут распределены по официальным приютам

В Красноярском районном суде состоялось рассмотрение дела о создании незаконной "собачьей передержки". В результате животных должны распределить по официальным приютам.

Еще в марте к Уполномоченному по правам человека в Самарской области обратились жители одной из деревень Красноярского района. Они рассказали, что в непосредственной близости от их домов самовольно сколочены вольеры для бездомных собак.

По их словам, за животными не осуществляется должный уход и контроль, территория не убирается, а все отходы сливаются в реку. История длится практически три года. Доведенные до отчаяния люди говорили, что их жизнь практически превращена в пытку круглосуточным оглушительным лаем и зловонием.

Находиться рядом со "стихийным приютом" больше невозможно. Заявители высказали опасения о возможности распространения опасных заболеваний и нападения собак на прохожих.

На последнем заседании суда по рассмотрению искового заявления жителей деревни суд согласился с требованиями заявителей. Всех животных должны распределить по официальным приютам.

После вступления решения в законную силу дело перейдет под контроль аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области.