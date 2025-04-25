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Суды Происшествия

Животные из стихийной передержки в Красноярском районе будут распределены по официальным приютам

КРАСНЫЙ ЯР. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районном суде состоялось рассмотрение дела о создании незаконной "собачьей передержки". В результате животных должны распределить по официальным приютам.

Фото: https://t.me/ombudsman63

Еще в марте к Уполномоченному по правам человека в Самарской области обратились жители одной из деревень Красноярского района. Они рассказали, что в непосредственной близости от их домов самовольно сколочены вольеры для бездомных собак.

По их словам, за животными не осуществляется должный уход и контроль, территория не убирается, а все отходы сливаются в реку. История длится практически три года. Доведенные до отчаяния люди говорили, что их жизнь практически превращена в пытку круглосуточным оглушительным лаем и зловонием.

Находиться рядом со "стихийным приютом" больше невозможно. Заявители высказали опасения о возможности распространения опасных заболеваний и нападения собак на прохожих.

На последнем заседании суда по рассмотрению искового заявления жителей деревни суд согласился с требованиями заявителей. Всех животных должны распределить по официальным приютам.

После вступления решения в законную силу дело перейдет под контроль аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области.

Гид потребителя

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