Суды в Самаре выясняли, кто больше виноват в столкновении коровы с автомобилем

Самарский областной суд рассматривал апелляционную жалобу по делу о взыскании ущерба, причиненного в результате столкновения автомобиля с коровой.

Ранее Самарский районный суд пришел к выводу, что погонщица скота В. оставила без присмотра корову, та вышла на проезжую часть в темное время суток и угодила под машину. Районный суд частично взыскал с погонщицы материальный ущерб от повреждения автомобиля. При этом в действиях водителя также усмотрели нарушение. Суд посчитал, что мужчина должен был выбрать такую скорость, чтобы можно было успеть затормозить перед внезапно появившейся в темноте коровой. Исходя из этого, за водителем признали 60% вины, а за погонщицей - 40%. В той же пропорции распределили и возмещение суммы ущерба, а также судебных расходов.

Апелляционная инстанция же назначила автотехническую экспертизу. Согласно заключению эксперта, автомобилист двигался со скоростью 60 км/ч и заметил корову за 3-5 м, когда технической возможности избежать столкновения уже не было. Так, Самарский областной суд пришел к выводу, что вины водителя в аварии нет. Виновником ДТП признали собственника коровы, с которого и взыскали ущерб в полном объеме.