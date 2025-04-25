16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суды в Самаре выясняли, кто больше виноват в столкновении коровы с автомобилем Животные из стихийной передержки в Красноярском районе будут распределены по официальным приютам Суд вынес приговор задержанному ФСБ "с миллионами для налоговой" Прокуратура обжаловала оправдательный приговор экс-директора "Самарской Луки" Губернаторова "Выкручивал руки": потерпевшая по делу экс-министра транспорта дала показания в суде

Суды Происшествия

Суды в Самаре выясняли, кто больше виноват в столкновении коровы с автомобилем

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский областной суд рассматривал апелляционную жалобу по делу о взыскании ущерба, причиненного в результате столкновения автомобиля с коровой.

Ранее Самарский районный суд пришел к выводу, что погонщица скота В. оставила без присмотра корову, та вышла на проезжую часть в темное время суток и угодила под машину. Районный суд частично взыскал с погонщицы материальный ущерб от повреждения автомобиля. При этом в действиях водителя также усмотрели нарушение. Суд посчитал, что мужчина должен был выбрать такую скорость, чтобы можно было успеть затормозить перед внезапно появившейся в темноте коровой. Исходя из этого, за водителем признали 60% вины, а за погонщицей - 40%. В той же пропорции распределили и возмещение суммы ущерба, а также судебных расходов.

Апелляционная инстанция же назначила автотехническую экспертизу. Согласно заключению эксперта, автомобилист двигался со скоростью 60 км/ч и заметил корову за 3-5 м, когда технической возможности избежать столкновения уже не было. Так, Самарский областной суд пришел к выводу, что вины водителя в аварии нет. Виновником ДТП признали собственника коровы, с которого и взыскали ущерб в полном объеме.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4