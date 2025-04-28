Тольяттинец отправился в колонию из-за драки в баре

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор уже имевшему судимости 29-летнему местному жителю. Его обвиняли в избиении. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
2 ноября 2024 г. тольяттинец поссорился в баре с 47-летним мужчиной и 10 раз ударил его по лицу. В итоге пострадавший получил закрытый перелом передней стенки верхнечелюстной пазухи со смещением. Это квалифицировали как вред средней тяжести.
Суд назначил обвиняемому год и два месяца лишения свободы в колонии общего режима.
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