Жителя Самарской области отправили под суд за неуважение к суду

В Самарской области мужчина получил судимость за неуважение к суду. Уголовное дело в отношении него возбудили по ст. 297 УК РФ.

Дело комплектовщика-упаковщика по фамилии Климашин рассматривал мировой суд. Как следует из опубликованных документов, Климашин не смог спокойно среагировать на решения судьи и разродился в ее адрес нецензурной бранью. А на вопрос самой судьи, кому же все эти слова адресованы, ответил, что ей. Ситуацию наблюдали не только сама судья, но и ее секретарь, сотрудник прокуратуры, конвойные — они же и стали свидетелями по новому уголовному делу Климашина.

Интересно, что сам он, уже после возбуждения уголовного дела о неуважении, стал утверждать, будто никого оскорбить не хотел. Якобы выражался, но тихонько и не в адрес кого-то конкретного, а так — в пустоту.

По итогу Климашину назначили исправительные работы. Это наказание прибавили к штрафу за то, за что его, собственно, судили ранее — незаконные действия с арестованным имуществом. Мужчина пытался весь приговор обжаловать, но облсуд был солидарен с первой инстанцией.