В Самаре напали на силовиков, перевозивших задержанного

В Самаре вынесли приговор мужчине по фамилии Абрамов. Его обвиняли в нападении на сотрудника ФСБ (ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти").

Как позже рассказали оперативники суду, произошло следующее. Силовики везли на следственные действия мужчину из центра временного содержания. Примерно в 22:15 в машину силовиков въехала другая машина и заблокировала авто. После этого Абрамов попытался вытянуть задержанного из салона. Правоохранители стали этому препятствовать, предъявили служебные удостоверения. Но это нападавших не остановило. Абрамов дважды ударил оперативника по плечам.

Как рассказывал сам подследственный, автомобиль сотрудников ФСБ блокировали его родственники. Нападавший Абрамов - его отчим. Кроме того, в машине были мать и другие люди.

Согласно сообщению суда, Абрамова приговорили к году лишения свободы, но заменили наказание на исправительные работы. Недавно приговор вступил в силу.