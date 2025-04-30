Тольяттинец проведет 20 лет в тюрьме за двойное убийство 20-летней давности

В прокуратуре Самарской области сообщили, что 43-летний житель Тольятти, убивший более 20 лет назад знакомую и ее 80-летнюю мать, проведет за решеткой почти 20 лет. Приговор вынес Центральный районный суд Тольятти.

Следователи установили, что 7 января 2003 года мужчина отмечал Рождество в квартире у своей знакомой. Полагая, что в квартире находятся деньги, он напал на женщину и нанес ей и ее 80-летней матери много ударов ножом, после чего задушил обеих. Не обнаружив на месте преступления ничего ценного, он скрылся.

Суд, с учетом мнения прокурора, признал подсудимого виновным и назначил наказание: 19 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.