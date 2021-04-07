Экс-директора МП "СтавропольРесурсСервис" заподозрили в злоупотреблении полномочиями

В Тольятти после прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора МП "СтавропольРесурсСервис" по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").

Как сообщает прокуратура Самарской области, при проверке обнаружилось, что экс-директор МП из личной заинтересованности за счет предприятия приобрел и установил оборудование для канализационной насосной станции на территории ЖК "Солнечный" в с. Подстепки. Эта территория не находится в зоне обслуживания "СтавропольРесурсСервиса". В результате муниципальному предприятию был причинен ущерб.