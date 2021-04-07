Тольяттинскую сотрудницу Центра гигиены и эпидемиологии обвиняют в "продаже" медкнижек

Прокуратура Комсомольского района Тольятти утвердила обвинение сотруднику филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти". Женщину подозревали в мелком взяточничестве и служебном подлоге.

Как сообщает региональная прокуратура, по версии следствия, сотрудница за деньги оформляла медицинские книжки без сдачи необходимых анализов, а также без гигиенического обучения и аттестации на знание санитарных норм. Как минимум четыре человека получили медкнижки таким образом. За это обвиняемая получила 14 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Комсомольский районный суд Тольятти.