16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Из-за травмы, полученной в тольяттинском детсаду, возбудили уголовное дело Из-за упавшего на самарца листа железа возбудили уголовное дело Самарчанка перевела мошеннику более 1,7 млн рублей В Новокуйбышевске рецидивист порезал лицо продавщице и украл деньги из кассы Под Самарой полицейским пришлось стрелять по колесам машины нарушителя

Преступления Происшествия

Тольяттинскую сотрудницу Центра гигиены и эпидемиологии обвиняют в "продаже" медкнижек

ТОЛЬЯТТИ. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Комсомольского района Тольятти утвердила обвинение сотруднику филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти". Женщину подозревали в мелком взяточничестве и служебном подлоге.

Как сообщает региональная прокуратура, по версии следствия, сотрудница за деньги оформляла медицинские книжки без сдачи необходимых анализов, а также без гигиенического обучения и аттестации на знание санитарных норм. Как минимум четыре человека получили медкнижки таким образом. За это обвиняемая получила 14 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Комсомольский районный суд Тольятти.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2