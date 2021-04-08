В Самарском цирке прошла открытая репетиция

В Самарском цирке гастролирует "Шоу воды, огня и света", артисты которого на открытой репетиции представили свои номера, рассказали интересные факты и истории из цирковой жизни, а также ответили на вопросы детей.

Цирк имеет очень богатую историю, которая берёт своё начало ещё в Риме. А вот основателем стационарного цирка, который мы видим по сей день, является Филипп Астлей. Также именно он ввёл устоявшийся диаметр арены, которая должна быть равна 13 метров. Это число объяснялось тем, что при таком размере арены наезднику удобнее делать трюки и управлять лошадью.

Астлей также считается ещё и основателем клоунады. Он нанимал в качестве наездников крестьян-пьяниц, которые падали из седла и тем самым смешили публику. Нос от алкоголя у них был всегда красный.

В программе "Шоу воды, огня и света" клоун был без красного носа, но вызвал бурю эмоций и вопросов. Владимир Чура с трепетом отзывается о своей работе: "Когда человек может иронично к себе относиться, это классно. Самоирония помогает найти общий язык с людьми. Ещё одна важная черта у артиста — искренность. Нужно отдаваться каждый раз, доказывая, прежде всего, себе, что ты имеешь право выходить в манеж".

Среди артистов цирка наиболее ярко выражается преемственность поколений. Дрессировщики, акробаты, жонглёры, эквилибристы передают своё мастерство своим детям. Представители программы "Шоу воды, огня и света" богаты на династии, среди которых такие известные фамилии, как Сокол, Чомахидзе, Джабраилов, Хачатрян. В этом году династии Сокол исполнилось 114 лет. Многие артисты признались, что никогда не видели себя в чём-то другом. Они с детства проводили в цирке много времени, наблюдали за родителями, ездили с ними на гастроли.

Артисты рассказали и о специфичных цирковых приметах. Так, например, артистам нельзя сидеть спиной к манежу — к месту, которое кормит. Нельзя в цирке щёлкать семечки — будет мало зрителей. Нельзя просто так проходить через центр манежа — он не любит проходимцев и бездельников.