В Самаре под колесами грузовика пострадал пешеход

В среду, 7 апреля, в Куйбышевском районе Самары в ДТП пострадал пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии автоинспекторов, 31-летний водитель грузовика ISUZU с госномером Челябинской области (регион 174) ехал в 14:20 по ул. Утевской в направлении Южного шоссе. Напротив дома № 46 к 12 по ул. Утевской он сбил 19-летнего парня, который пересекал проезжую часть в не предназначенном для перехода месте.

В результате пешехода госпитализировали.

В пресс-службе регионального ГУ МВД отмечают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.