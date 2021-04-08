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ДТП Происшествия

В Самаре под колесами грузовика пострадал пешеход

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 7 апреля, в Куйбышевском районе Самары в ДТП пострадал пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии автоинспекторов, 31-летний водитель грузовика ISUZU с госномером Челябинской области (регион 174) ехал в 14:20 по ул. Утевской в направлении Южного шоссе. Напротив дома № 46 к 12 по ул. Утевской он сбил 19-летнего парня, который пересекал проезжую часть в не предназначенном для перехода месте.

В результате пешехода госпитализировали.

В пресс-службе регионального ГУ МВД отмечают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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