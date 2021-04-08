В Самаре пострадали две пассажирки столкнувшихся иномарок

Во вторник, 6 апреля, в Самаре в ДТП попал 36-летний водитель Toyota Corolla. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 22:55 мужчина на пересечении улиц Вольской и Ново-Вокзальной не уступил дорогу и столкнулся с Kia Rio под управлением 29-летнего водителя, который завершал движение через перекресток.
В результате аварии травмы получила 16-летняя пассажирки Toyota Corolla и 24-летняя пассажирка Kia Rio.
По факту ДТП полицейские ведут проверку.