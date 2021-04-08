16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Жигулевске госпитализирована пенсионерка, которую сбили на пешеходном переходе В Автограде КамАЗ с песком врезался в тягач, пострадали два человека В Тольятти водитель Largus сбил на тротуаре пенсионерку В ДТП в Бурятии в горящем автовозе погиб житель Самарской области В Самаре по вине выехавшего на "красный" водителя Mitsubishi пострадала женщина

ДТП Происшествия

В Самаре пострадали две пассажирки столкнувшихся иномарок

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 10
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 6 апреля, в Самаре в ДТП попал 36-летний водитель Toyota Corolla. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 22:55 мужчина на пересечении улиц Вольской и Ново-Вокзальной не уступил дорогу и столкнулся с Kia Rio под управлением 29-летнего водителя, который завершал движение через перекресток.

В результате аварии травмы получила 16-летняя пассажирки Toyota Corolla и 24-летняя пассажирка Kia Rio.

По факту ДТП полицейские ведут проверку.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2