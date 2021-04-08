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Музыка Культура

В Route Grill bar выступит джазовый квартет Анатолия Осипова и Арсения Рыкова

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 11 апреля, в рестобаре Route Grill выступит джазовый квартет саксофониста Анатолия Осипова и пианиста Арсения Рыкова (Москва) при поддержке известных самарских музыкантов.

Организаторы мероприятия из "Самарского джазового движения" уверяют, что прибывающий музыкальный десант из Москвы – это те самые "молодые львы", в руках которых находится будущее российского джаза.

Два ярких современных композитора, каждый из которых несет своей музыкой уникальный личный месседж, сыграют авторские композиции и джазовые стандарты на бис.

Московских гостей поддержит превосходная домашняя ритм-секция в лице бас-гитариста Алексея Титенко и барабанщика Станислава Опойченкова.

Начало - в 19:00. Подробная информация - тут.

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