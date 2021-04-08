В Самарском университете разработали космический квест для смартфонов

В Самарском университете к 60-летию полета Юрия Гагарина разработали космический квест для смартфонов. Выполнить различные задания участникам игры предлагают дочь и внук Сергея Королева, племянница Юрия Гагарина, космонавты, ученые и инженеры космической техники.

Научно-популярный квест, основанный на знании реальных событий и фактов из истории освоения космоса, называется "Территория космоса: Одиссея Марса". Автор и разработчик игры — доцент кафедры программных систем Самарского университета, кандидат технических наук Александра Жданова.

Сюжет игры разворачивается в Самаре (ранее Куйбышев) — в городе, где были изготовлены первые две ступени ракеты-носителя, отправившей Юрия Гагарина в космос. В процессе прохождения квеста его участники знакомятся с интересными деталями и яркими эпизодами значимых исторических событий, раскрывающими достижения и вклад нашей страны в освоение человечеством космического пространства.

Задания игроки получают в формате записанных видеообращений от родственников легендарного конструктора Сергея Королёва — его дочери Наталии Сергеевны и внука Андрея Вадимовича, от племянницы первого космонавта Юрия Гагарина — Тамары Филатовой, а также от ученых, инженеров, конструкторов и испытателей ракетно-космической техники и 14 космонавтов — участников космических экспедиций разных лет.

Игру можно пройти как в формате онлайн-викторины, не двигаясь с места, так и в режиме "живого" квеста — перемещаясь со смартфоном по Самаре и посещая места и достопримечательности города, связанные с историей освоения космоса. Игрокам предлагаются четыре маршрута, проложенные через 60 памятных локаций: "Историческая часть города. Космическая столица России", "Историческая часть города. Космос и культура", "Центральная часть города. Первые шаги" и "Аллея трудовой славы. Самарские предприятия, проложившие путь в космос".

"По роду своей деятельности мне посчастливилось на протяжении десяти лет встречаться со многими — более чем 70-ю — космонавтами и астронавтами. Я слушала их увлекательные рассказы. Какие-то факты особенно запомнились, и у меня возникло желание поделиться ими с людьми. Я считаю, что Самара по праву зовется космической столицей России. В нашем городе есть очень много интересных мест и памятников, связанных с космосом. Мне кажется, не все жители Самары хорошо знают космическую историю города, поэтому мне пришла идея соединить свою любовь к космосу и Самаре в одном приложении. Особенно хотелось это сделать для молодежи в интересной форме интерактивной квест-игры", — рассказала Александра Жданова.

В свободное от работы время Александра привлекла выпускников университета в проект для разработки программного кода приложения, создания почтового сервера и прохождения экспертизы в Apple Store. Всего над проектом активно работали шесть человек, в том числе трое студентов, которые разработали дизайн игры и стикерпаки для приложений Viber и Telegram.

"Самарский университет, носящий имя легендарного конструктора Сергея Павловича Королёва, неразрывно связан с космической промышленностью. Это означает не только погруженность наших исследований и образовательных программ в работу ведущих отечественных ракетно-космических предприятий, но и неформальные, дружеские отношения со многими выдающимися представителями отечественной космонавтики. Так что, когда мы обратились с нашей идеей к космонавтам, а также к близким Сергея Королева и Юрия Гагарина, то получили от них всестороннюю поддержку и участие в этом проекте, за что мы им очень и очень благодарны", — подчеркнула Александра Жданова.

В настоящее время приложение доступно для установки на платформе iOS, его можно бесплатно загрузить из Apple Store. Вскоре ожидается выход квеста и на платформе Android.