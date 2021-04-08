Вице-президента Клуба Валерия Грушина Ирину Звереву осудили за махинации в ТСЖ "Генеральское"

В Самаре вступил в силу приговор, вынесенный вице-президенту Клуба авторской песни им. Валерия Грушина и главе ТСЖ "Генеральское" Ирине Зверевой, которую обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает "Самарское обозрение".

Известная в Самаре общественница Ирина Зверева в 2015 г. возглавила ТСЖ, управляющее домом на ул. Братьев Коростелевых, 81. В 2019 г. у ТСЖ обнаружились крупные долги, а ревизия выявила подозрительные факты. Так, в 2017 г. товарищество заключило с ИП Игорем Сарматиным договор на уборку. Стоимость услуг составляла 19,5 тыс. руб. в месяц, но в реальности подрядчику перечисляли гораздо большие суммы. В результате возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Следствие посчитало, что договор с ИП заключили, чтобы выводить деньги под прикрытием фиктивного документооборота, а уборкой занимались штатные работники или нанятые, но за значительно меньшие деньги. Как выяснилось, в контракты на уборку Ирина Зверева вписала имена своих знакомых по Грушинскому клубу и Союзу молодежи.

В конце 2020 г. Ленинский райсуд Самары назначил женщине три года условно с испытательным сроком два года. Зверева не согласилась с таким решением и подала апелляционную жалобу. В итоге областной суд исправил техническую ошибку в приговоре, но в основном оставил его без изменений.