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Вице-президента Клуба Валерия Грушина Ирину Звереву осудили за махинации в ТСЖ "Генеральское" Двух бывших подчиненных экс-главы ГЖИ Андрея Абриталина осудили за крупные хищения Самарский облсуд оставил без изменений приговор Михаилу и Алексею Архиповым Алексей Балакирев, бросивший гранату в жену и полицейских, пытается обжаловать приговор Пенсионеру из Самары дали четыре года колонии за убийство сына

Суды Происшествия

Вице-президента Клуба Валерия Грушина Ирину Звереву осудили за махинации в ТСЖ "Генеральское"

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре вступил в силу приговор, вынесенный вице-президенту Клуба авторской песни им. Валерия Грушина и главе ТСЖ "Генеральское" Ирине Зверевой, которую обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает "Самарское обозрение".

Известная в Самаре общественница Ирина Зверева в 2015 г. возглавила ТСЖ, управляющее домом на ул. Братьев Коростелевых, 81. В 2019 г. у ТСЖ обнаружились крупные долги, а ревизия выявила подозрительные факты. Так, в 2017 г. товарищество заключило с ИП Игорем Сарматиным договор на уборку. Стоимость услуг составляла 19,5 тыс. руб. в месяц, но в реальности подрядчику перечисляли гораздо большие суммы. В результате возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Следствие посчитало, что договор с ИП заключили, чтобы выводить деньги под прикрытием фиктивного документооборота, а уборкой занимались штатные работники или нанятые, но за значительно меньшие деньги. Как выяснилось, в контракты на уборку Ирина Зверева вписала имена своих знакомых по Грушинскому клубу и Союзу молодежи.

В конце 2020 г. Ленинский райсуд Самары назначил женщине три года условно с испытательным сроком два года. Зверева не согласилась с таким решением и подала апелляционную жалобу. В итоге областной суд исправил техническую ошибку в приговоре, но в основном оставил его без изменений.

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