Самарский "Союз-2.1а" успешно стартовал с кораблем "Ю.А. Гагарин" с Байконура

В пятницу, 9 апреля, в 10:42:41 по московскому времени со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а".

В соответствии с циклограммой полета в 10:51:30 корабль в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите.

Согласно поступившей телеметрической информации, старт, разделение ступеней и космического корабля прошли в штатном режиме. В настоящее время транспортный корабль "Союз МС-18" — "Ю. А. Гагарин" — продолжает автономный полет к Международной космической станции под управлением специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС.

В связи с предстоящим праздником на обшивку корабля нанесена надпись "Ю. А. Гагарин", а портретом космонавта и официальная символика празднования 60-летия полета первого человека в космос украшен головной обтекатель ракеты-носителя. Кстати, индикатором невесомости, который указал о выходе корабля на орбиту, как рассказали ранее космонавты, стала игрушка котенка по имени Гав.