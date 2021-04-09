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Образование Общество

На базе СГЭУ будет создан Центр компетенций АНО "Россия — страна возможностей"

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня в Сочи на площадке образовательного центра "Сириус" в рамках проектного семинара "На одной волне с университетами", собравшего ректоров ведущих университетов РФ, было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Самарским государственным экономическим университетом и АНО "Россия — страна возможностей". В рамках соглашения на базе СГЭУ будет создан центр компетенций этой автономной некоммерческой организации.

Фото: Фото предоставлено СГЭУ

Ректор Самарского государственного экономического университета Светлана Ашмарина успешно представила кейс по формированию и развитию экосистемы образовательных траекторий, который получил высокую экспертную оценку.

Как отмечает Светлана Ашмарина, создание на площадке вуза центра компетенций открывает перед студентами новые возможности личностного развития и профессиональной самореализации, позволит вести подготовку специалистов на качественно новом уровне. АНО "Россия — страна возможностей" обладает уникальным опытом в оценке лидерских и управленческих компетенций, формировании социальных и карьерных траекторий.

"Сегодня СГЭУ, решая амбициозные задачи по формированию и развитию экосистемы образовательных траекторий, находится в поиске эффективного инструмента диагностики и развития компетенций выпускника с учетом потребностей регионального и отраслевого рынков труда. Партнерство СГЭУ и АНО "Россия — страна возможностей" позволит успешно реализовать эти задачи и будет способствовать выявлению талантливой молодежи, ее социальной и профессиональной самореализации, прежде всего, на территории Самарского региона", — сказала Светлана Ашмарина.

"Сегодня мы подписали соглашения о партнерстве с 35 вузами России. Это — лишь первый шаг к тому, чтобы мы стали одной командой и работали еще более эффективно. Уверен, укрепление взаимодействия позволит создать целую экосистему, где самые активные студенты смогут находить поддержку, новые возможности и раскрывать свой потенциал", — сказал после подписания генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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