В Самаре на ул. Солнечной автомобиль с пьяным водителем вылетел на обочину

В субботу, 10 апреля, инспекторы ГИБДД задержали на ул. Солнечной нетрезвого автомобилиста, попавшего в ДТП.

Утром, около 09:20 о нем сообщил свидетель происшествия и рассказал, что в районе дома № 49 по Солнечной едет автомобиль Renault, которым управляет, предположительно, нетрезвый мужчина.

"По предварительным данным, 42-летний водитель ехал с превышением скорости, не справился с управлением и съехал на обочину. У мужчины были признаки алкогольного опьянения. Стражи порядка отстранили его от управления транспортным средством. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался", — сообщили в полиции.

В отношении нетрезвого водителя собран административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, который направлен в мировой суд для рассмотрения по существу. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку.