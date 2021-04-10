В Самаре на ул. Солнечной автомобиль с пьяным водителем вылетел на обочину

В субботу, 10 апреля, инспекторы ГИБДД задержали на ул. Солнечной нетрезвого автомобилиста, попавшего в ДТП.
Утром, около 09:20 о нем сообщил свидетель происшествия и рассказал, что в районе дома № 49 по Солнечной едет автомобиль Renault, которым управляет, предположительно, нетрезвый мужчина.
"По предварительным данным, 42-летний водитель ехал с превышением скорости, не справился с управлением и съехал на обочину. У мужчины были признаки алкогольного опьянения. Стражи порядка отстранили его от управления транспортным средством. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался", — сообщили в полиции.
В отношении нетрезвого водителя собран административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, который направлен в мировой суд для рассмотрения по существу. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.