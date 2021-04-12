В с. Хворостянка госпитализирована женщина, попавшая под колеса иномарки

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В воскресенье, 11 апреля, в 20:20 в с. Хворостянка 42-летний водитель Renault Logan на ул. Первомайской сбил 53-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть. На одежде у пешехода не было световозвращающих элементов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.