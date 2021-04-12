Мэрия Самары объединит несколько детских садов

Мэрия Самары приняла решение реорганизовать несколько дошкольных образовательных учреждений. Речь идет о слиянии детских садов. Соответствующее постановление за подписью мэра Самары Елены Лапушкиной опубликовано на сайте городской администрации.

В соответствии с постановлением объединены будут следующие детские сады:

№ 357 по ул. Запорожской, 28а и № 123 по ул. Запорожской, 28 (их реорганизуют в "Детский сад № 357);

№ 300 по ул. Чернореченской, 43 и № 267 по ул. Чернореченской, 45 (объединят в "Детский сад общеразвивающего вида № 300");

№ 259 на Балхашском проезде, 36 и школа № 80 им. Героя Социалистического труда В. П. Земеца на ул. Свободы, 81Б (присоединят детский сад к школе).

На процесс реорганизации мэрия выделит шесть тысяч рублей из городской казны: по две тысячи руб. за каждое объединение.

Как отметили в администрации, это сделано для совершенствования внутренней структуры учреждения образовательной системы, оптимизации расходов на их содержание и более эффективное использование ресурсов. А также — в целях оптимизации системы образования Самары "в связи с необходимостью создания благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования".

Среди причин реорганизации, по мнению чиновников, — ведение однородной деятельности двумя и более муниципальным учреждениями "в отсутствие экономической целесообразности ведения такой деятельности".