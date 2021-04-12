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Экономика и бизнес

Группа банка "Открытие" составила рейтинг компаний, показавших наибольший рост доходности с начала пандемии

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К годовщине начала пандемии и локдаунов "Росгосстрах Жизнь" и "Открытие Брокер" (входят в финансовую группу банка "Открытие") составили рейтинг компаний, в которые во время коронакризиса инвестировали клиенты ФГ "Открытие" и которые показали за этот период наибольший рост доходности. Среди бенефициаров пандемии — латиноамериканский аналог Amazon, сеть клинических лабораторий и даже оператор круизов.

В рейтинг вошли компании из инвестиционных стратегий ИСЖ "Росгосстрах Жизнь", а также компании, в которые инвестировали клиенты "Открытие Брокер".

С марта 2020-го по март 2021 года среди бумаг, в которые инвестировали клиенты "Росгосстрах Жизнь", самую впечатляющую динамику показали акции латиноамериканского ритейлера Mercadolibre, которые входят в стратегию ИСЖ "Электронная коммерция". За год с начала всемирных локдаунов бумаги Mercadolibre прибавили в цене 201,3%. Аргентинская интернет-компания, которую иногда называют "латиноамериканский Amazon", выиграла за счет взрывного роста e-commerce в странах Южной Америки и других континентов. Аналитики считают, что трансформация потребительского поведения в сторону онлайн-услуг продолжит оказывать положительное влияние на акции компании, поскольку Mercadolibre остается наиболее крупным игроком на рынке интернет-ритейла в Латинской Америке.

На втором и третьем месте по росту доходности среди эмитентов, в бумаги которых инвестировали клиенты "Росгосстрах Жизнь", оказались Twitter (+159,1%, входит в стратегию ИСЖ "Лидеры Сектора 2.0"), а также одна из крупнейших логистических компаний FedEx (+134,2%, базовый актив ИСЖ с регулярными взносами "Страйк").

"Многие компании, которые "выстрелили" в коронакризис, и чей рост стал наиболее заметным после введения локдаунов по всему миру, раньше не были известны начинающим и непрофессиональным инвесторам. Если рост Twitter, FedEx или Apple был прогнозируем, то, например, латиноамериканский интернет-ритейлер Mercadolibre, который вышел в лидеры роста среди всех наших стратегий ИСЖ, до начала прошлого года не значился в "вишлисте" практически ни у одного неквалифицированного инвестора", — говорит руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов ООО СК "Росгосстрах Жизнь" Владимир Тураев.

Среди самых интересных компаний, в которые инвестировали клиенты "Открытие Брокер" — Baidu, китайская технологическая компания с самой крупной поисковой интернет-системой в стране. За год со старта всемирных локдаунов ее акции выросли на 70%. Рекламный бизнес Baidu показал хорошие результаты, что позволило компании дополнительно высвободить ресурсы для развития беспилотных технологий, которые она активно продолжает развивать.

Еще одной компанией, которая неожиданно порадовала клиентов на фоне коронакризиса, оказалась Carnival — крупнейший в мире оператор морских круизов с размером флота 87 океанских лайнеров. Компания вынужденно прекратила работу из-за карантинных ограничений, но тем не менее ее бумаги выросли за год со старта локдаунов на 57%. Основной рост пришелся на последние месяцы. Причина — старт вакцинации населения от Covid-19 во многих странах мира и надежда, что именно этот сегмент туризма начнет восстанавливаться быстрее всего после постепенного снятия ограничений.

Кроме того, инвесторы "Открытие Брокер" обратили внимание на еще одну американскую компанию — Laboratory Corporation, которая за год прибавила 50%. Это один из крупнейших независимых операторов клинических лабораторий в США с долей рынка около 20%. Компания управляет 1900 центрами обслуживания пациентов, предлагая широкий спектр клинических лабораторных тестов — от рутинных медицинских анализов до сложных онкологических и геномных исследований. Её прибыли и выручка ожидаемо выросли на тестах на коронавирус (США — абсолютный мировой лидер по количеству ежедневных тестов на COVID-19) и участии в разработке вакцин.

"Наши клиенты оказались среди тех, кто сумел вовремя разглядеть новые долгосрочные тренды, и чей инвестиционный подход был вознагражден достойным ростом бумаг. Мы полагаем, что сейчас, когда глобальная экономика начинает восстанавливаться, перед инвесторами открываются впечатляющие возможности извлечения стабильного дохода. Новыми фаворитами рынка становятся компании, пострадавшие от пандемии, но быстро приспособившихся к ведению бизнеса в новых условиях. Наши клиенты уже включают их в свои портфели", — говорит руководитель управления анализа рынков "Открытие Брокер" Антон Затолокин.

*Дана рыночная динамика бумаг компаний с конца марта 2020 по конец марта 2021 года.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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