Дмитрий Азаров поздравил коллектив РКЦ "Прогресс" с профессиональным праздником

В понедельник, 12 апреля, Самарская область вместе со всем миром отмечает юбилейный День космонавтики. Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, покорившим космическое пространство.

Для нашего региона День космонавтики — особенный праздник: именно руками наших ученых, конструкторов, инженеров и рабочих были изготовлены первая и вторая ступени ракеты, которая вывела на орбиту Земли космический корабль, пилотируемый Юрием Гагариным.

Коллектив прославленного предприятия РКЦ "Прогресс" с профессиональным праздником поздравили губернатор Дмитрий Азаров, депутат Госдумы от региона Александр Хинштейн, спикер губернской думы Геннадий Котельников.

Торжественные мероприятия на РКЦ начались с возложения цветов к памятнику легендарному директору куйбышевского авиационного завода (нынешнего "Прогресса") Виктору Литвинову — автору и организатору первого поточного метода сборки самолетов по суточному графику.

"Сегодня знаменательной праздник и, конечно, коллектив РКЦ "Прогресс" — это те люди, которых нужно в первую очередь поздравлять с юбилеем, — отметил Дмитрий Азаров. — Благодарю за ударный труд. У нас прошли успешные запуски. У предприятия, я знаю, большие планы. Уверен, что все они будут реализованы. По-прежнему наши ракеты-носители самые надежные в мире, и эта надежность является отличительной чертой коллектива РКЦ "Прогресс".

После торжественной церемонии в РКЦ "Прогресс" состоялось заседание научно-технического Совета предприятия. Его участники подвели итоги работы в прошлом году.

"Прогресс" — единственное в мире предприятие, обеспечивающее запуски ракет-носителей с четырех космодромов: "Байконур", "Плесецк", Гвианский космический центр (Южная Америка), "Восточный". Несмотря на некоторое снижение отгрузки, РКЦ в 2020 году осуществило 15 пусковых кампаний: 1 — с космодрома "Восточный", шесть с космодрома "Байконур", шесть с космодрома "Плесецк" и 2 из Гвианского космического центра.

В 2021 году специалисты "Прогресса" прогнозируют около 20 пусков ракет-носителей, продолжатся работы по созданию космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса и по созданию ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", предназначенной, в том числе для запуска в коммерческих целях.

Одно из приоритетных направлений работы предприятия — создание космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. В настоящее время на орбите работают космические аппараты "Ресурс-П" и малый космический аппарат "Аист-2Д". Данные, получаемые с этих спутников, используются различными российскими ведомствами, в том числе МЧС, Роскартографии, Минприроды РФ и другими организациями.

В 2021 году АО "РКЦ "Прогресс" продолжает реализовывать российско-казахский проект "Байтерек", который включает в себя работы по реновации технического и стартового комплексов РН "Зенит" для носителя "Союз-5" на космодроме "Байконур".

Крупные государственные заказы, активный выход на международный космический рынок, внедрение инновационных технологий позволяют АО "РКЦ "Прогресс" уверенно смотреть в будущее и сохранять лидирующие позиции в разработке, производстве, эксплуатации ракет-носителей среднего класса и космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

"Наше предприятие всегда было, есть и будет нацелено на новые проекты и их реализацию и воплощение в жизнь и запусками. Сегодня мы работаем над новой ракетой-носителем "Союз 5". На этой машине мы применяем массу новых технологий и нового оборудования. Помимо этого, ведем разработку ракета носителя среднего класса на сжиженном природном газе. Плюс продолжается сверхтяжелая машина, — отметил генеральный директор АО "РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов. — Также ведем разработку новых космических аппаратов дистанционного зондирования земли. Благодаря самоотверженному труду наших рабочих и инженеров наше предприятие развивается, живет и претворяет в жизнь самые смелые планы по покорению космического пространства".

Приветствуя трудовой коллектив, руководство и ветеранов РКЦ "Прогресс" на торжественном заседании научно-технического совета, глава региона акцентировал внимание, что предприятие — настоящий флагман и символ Самарской области, за него искренне переживает каждый житель губернии.

В ходе Совета Дмитрий Азаров вручил почетные награды 18 сотрудникам легендарного предприятия и поблагодарил их за весомый вклад за развитие авиакосмической отрасли.