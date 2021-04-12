В Самаре "Библионочь" пройдет 24 апреля

В субботу, 24 апреля, в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14 а) начнется знаменитая Всероссийская акция "Библионочь". Тема "Библионочи" в этом году — "Книга — путь к звездам".
Пространство библиотеки будет полностью подчинено одной задаче: живой интерактивной демонстрации достижений человечества в области науки и искусства, связанных с космосом. Интересные экскурсионные маршруты, выставки, документальный спектакль, интеллектуальные и творческие площадки, лекции и даже возможность отправить послание внеземным цивилизациям ждут гостей СОУНБ.
Прямо у входа в областную научную библиотеку будут установлены мощные телескопы от Самарского клуба любителей астрономии "АстроСамара".
В 18:00 в конференц-зале состоится финал областного конкурса буктрейлеров "Мистер Букер". Можно будет увидеть видеоролики о книгах, вошедшие в шорт-лист, среди них тот, что жюри выберет в качестве "Лучшего буктрейлера Самарской области".
Будет работать интерактивная площадка "Космос для жизни" Самарского университета. Именно там можно будет услышать лекции: "Чей космос: государственные корпорации VS частные компании?"; "Рыбалка в космосе, как поймать спутник" и посетить мастер-класс от Робототехнического клуба "ROBOTIC".
В галерее "Новое пространство" в 19:00 начнется арт-лекция художника, доцента кафедры декоративно-прикладного творчество СГИК Алексея Давыдова "Космогенез в контексте современной абстрактной живописи".
В 20:00 в конференц-зале библиотеки можно будет посмотреть документальный спектакль "#Гагарин". Студенты Самарского училища культуры и искусств покажут премьеру, поставленную в необычном жанре документального театра — вербатим. В качестве литературной основы берутся интервью, собранные у реальных участников событий. Автором идеи и постановщиком спектакля является театральный режиссер и педагог Ольга Рябова. Пластические сцены создала хореограф Ирина Боровкова.
Библионочь в СОУНБ проводится в партнерстве с Детским музеем "Зелёнка", музеем "Самара космическая", Самарским университетом, Самарским Литературным музеем имени Максима Горького, радиостанцией "Время звучать!", Самарским областным училищем культуры и искусств, компанией Juiceforyou и Самарским клубом любителей астрономии "АстроСамара".
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Может и озеро уже частное? Странновато.
Молодца! Хорошее начало!