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Культура

В Самаре "Библионочь" пройдет 24 апреля

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 24 апреля, в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14 а) начнется знаменитая Всероссийская акция "Библионочь". Тема "Библионочи" в этом году — "Книга — путь к звездам".

Пространство библиотеки будет полностью подчинено одной задаче: живой интерактивной демонстрации достижений человечества в области науки и искусства, связанных с космосом. Интересные экскурсионные маршруты, выставки, документальный спектакль, интеллектуальные и творческие площадки, лекции и даже возможность отправить послание внеземным цивилизациям ждут гостей СОУНБ.

Прямо у входа в областную научную библиотеку будут установлены мощные телескопы от Самарского клуба любителей астрономии "АстроСамара". 

В 18:00 в конференц-зале состоится финал областного конкурса буктрейлеров "Мистер Букер". Можно будет увидеть видеоролики о книгах, вошедшие в шорт-лист, среди них тот, что жюри выберет в качестве "Лучшего буктрейлера Самарской области".

Будет работать интерактивная площадка "Космос для жизни" Самарского университета. Именно там можно будет услышать лекции: "Чей космос: государственные корпорации VS частные компании?"; "Рыбалка в космосе, как поймать спутник" и посетить мастер-класс от Робототехнического клуба "ROBOTIC".

В галерее "Новое пространство" в 19:00 начнется арт-лекция художника, доцента кафедры декоративно-прикладного творчество СГИК Алексея Давыдова "Космогенез в контексте современной абстрактной живописи".

В 20:00 в конференц-зале библиотеки можно будет посмотреть документальный спектакль "#Гагарин". Студенты Самарского училища культуры и искусств покажут премьеру, поставленную в необычном жанре документального театра — вербатим. В качестве литературной основы берутся интервью, собранные у реальных участников событий. Автором идеи и постановщиком спектакля является театральный режиссер и педагог Ольга Рябова. Пластические сцены создала хореограф Ирина Боровкова.
Библионочь в СОУНБ проводится в партнерстве с Детским музеем "Зелёнка", музеем "Самара космическая", Самарским университетом, Самарским Литературным музеем имени Максима Горького, радиостанцией "Время звучать!", Самарским областным училищем культуры и искусств, компанией Juiceforyou и Самарским клубом любителей астрономии "АстроСамара".

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