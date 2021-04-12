Дмитрий Азаров: Более 30 тыс. тружеников Самарской области несут космическую вахту

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник, 12 апреля, в прямом эфире всероссийского телемарафона, посвященного 60-летию первого полета человека в космос на телеканале "Россия 24", рассказал о количестве занятых в аэрокосмической отрасли региона.

Глава региона выразил уверенность, что все жители губернии знают славную историю покорения космоса и события тех дней, которые провел в Куйбышеве Юрий Гагарин после возвращения на Землю.

"Юрий Алексеевич Гагарин именно отсюда докладывал Госкомиссии об успешном завершении своего первого космического полета. И сегодня вся область гордится нашими достижениями. Космос как предчувствие живет в душах и сердцах жителей Самарской области. И очень важно, что мы продолжаем воспитывать новых покорителей космоса: рабочих, инженеров и конструкторов, докторов наук, которые в дальнейшем подхватят флагманские традиции", - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что, по самым скромным подсчетам, численность работающих в аэрокосмической отрасли региона превышает 30 тысяч человек.

"Более чем 30 тыс. тружеников Самарской области несут космическую вахту. И не только на флагмане - "РКЦ "Прогресс": основу аэрокосмического комплекса Самарской области составляют также производства ПАО "ОДК-Кузнецов", "ТЯЖМАШ", "Металлист-Самара", ПАО "Салют", коллективы многих производств, выполняющих задачи космической отрасли", - сообщил губернатор. При этом, по данным регионального минпрома, одно рабочее место в ракетно-космическом кластере дает еще девять рабочих мест в других отраслях.

Дмитрий Азаров также отметил, что традиции, заложенные поколением "первых", достойно продолжают новые смены. Так, например, в передовом научно-образовательном центре в сфере аэрокосмических исследований и технологий - Самарском национальном исследовательском университете им. академика Королёва - сегодня обучается порядка 19 тыс. студентов.

Кроме того, действуют различные образовательные программы для школьников. Ежегодно студенты и аспиранты Самарского университета становятся наставниками и работают с талантливыми детьми над проектами "Сириус.Лето", "Дежурный по планете" с поддержкой Роскосмоса, "Взлет", "Большие вызовы". Действуют круглогодичные лаборатории в международном детском центре "Артек". Кроме того, в Самаре проходит Всероссийская Олимпиада по астрономии.

"На днях все мы стали свидетелями успешного запуска экспериментальной ракеты нового поколения "Capella-МЛ", разработанной и изготовленной в студенческом конструкторском бюро Самарского университета. Запуск был посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Это полностью оригинальная разработка, созданная студентами почти с нуля", - отметил успехи земляков - молодых конструкторов глава региона.

"У нас создан мощный ракетно-космический кластер, который работает на наши будущие космические победы. Думаю, что традиции, заложенные здесь покорителями космоса, буду жить всегда и наша Самарская область будет давать импульс для освоения отрасли не только нашей стране, но и всему миру", - подытожил Дмитрий Азаров.

Напомним, первый всероссийский космический телемарафон "Мой космос" на телеканале "Россия 24" продлится 12 апреля до 22:00 по самарскому времени.