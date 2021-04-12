16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор поздравил ветеранов и работников предприятий ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики Дмитрий Азаров: Самара живет космосом, и так будет всегда Дмитрий Азаров: Более 30 тыс. тружеников Самарской области несут космическую вахту Дмитрий Азаров поздравил коллектив РКЦ "Прогресс" с профессиональным праздником Дмитрий Азаров встретился с жителями Сызрани и назвал сроки решения их проблем

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: Самара живет космосом, и так будет всегда

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

12 апреля, в знаковый для космической столицы день, в Самаре заложили капсулу в основание планетария. Появление в Самарской области такого объекта будет способствовать развитию интереса к космическому ракетостроению у школьников и молодежи, уверен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Фото: samara.er.ru

Познавательные экскурсии, связанные с космосом, для детей из районов губернии организует "Единая Россия" по инициативе Дмитрия Азарова. С таким предложением к главе региона в конце марта обратилась многодетная мама из Кинельского района Ольга Дикарева.

Глава региона идею не только поддержал, но и предложил ее масштабировать, чтобы все дети губернии могли попасть на такие экскурсии. Региональное отделение партии "Единая Россия" организацию поездок взяло на себя.

"Очень надеюсь, что благодаря нашему музею юные таланты Самарской области будут выбирать для себя космические дороги в спорте, космические дороги в искусстве, науке", - сказал Дмитрий Азаров.

Школьники Самарской области бесплатно посетят "космические" музеи губернии в год празднования 60-летия первого полета Гагарина в безвоздушное пространство. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Александр Складчиков 06 октября 2018 15:22 Народный учитель региона Светлана Сысуева: "Пусть каждый ваш ученик становится достойным человеком"

Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

John Nameless 01 октября 2018 18:58 Дмитрий Азаров обсудил с депутатами Госдумы участие региона в национальных проектах

задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2