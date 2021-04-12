Дмитрий Азаров: Самара живет космосом, и так будет всегда

12 апреля, в знаковый для космической столицы день, в Самаре заложили капсулу в основание планетария. Появление в Самарской области такого объекта будет способствовать развитию интереса к космическому ракетостроению у школьников и молодежи, уверен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Познавательные экскурсии, связанные с космосом, для детей из районов губернии организует "Единая Россия" по инициативе Дмитрия Азарова. С таким предложением к главе региона в конце марта обратилась многодетная мама из Кинельского района Ольга Дикарева.
Глава региона идею не только поддержал, но и предложил ее масштабировать, чтобы все дети губернии могли попасть на такие экскурсии. Региональное отделение партии "Единая Россия" организацию поездок взяло на себя.
"Очень надеюсь, что благодаря нашему музею юные таланты Самарской области будут выбирать для себя космические дороги в спорте, космические дороги в искусстве, науке", - сказал Дмитрий Азаров.
Школьники Самарской области бесплатно посетят "космические" музеи губернии в год празднования 60-летия первого полета Гагарина в безвоздушное пространство.
Последние комментарии
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!