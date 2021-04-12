Дмитрий Азаров: Самара живет космосом, и так будет всегда

12 апреля, в знаковый для космической столицы день, в Самаре заложили капсулу в основание планетария. Появление в Самарской области такого объекта будет способствовать развитию интереса к космическому ракетостроению у школьников и молодежи, уверен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Познавательные экскурсии, связанные с космосом, для детей из районов губернии организует "Единая Россия" по инициативе Дмитрия Азарова. С таким предложением к главе региона в конце марта обратилась многодетная мама из Кинельского района Ольга Дикарева.

Глава региона идею не только поддержал, но и предложил ее масштабировать, чтобы все дети губернии могли попасть на такие экскурсии. Региональное отделение партии "Единая Россия" организацию поездок взяло на себя.

"Очень надеюсь, что благодаря нашему музею юные таланты Самарской области будут выбирать для себя космические дороги в спорте, космические дороги в искусстве, науке", - сказал Дмитрий Азаров.

Школьники Самарской области бесплатно посетят "космические" музеи губернии в год празднования 60-летия первого полета Гагарина в безвоздушное пространство.