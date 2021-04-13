В этом году объем грантов для СОНКО увеличится до 80 млн рублей

Областное министерство экономического развития и инвестиций продолжает грантовую поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

По поручению губернатора Дмитрия Азарова в последние два года общий объем средств, выделяемых на эту форму поддержки, был существенно увеличен: в 2016 году этот показатель был на уровне 6,8 млн рублей, в 2019-м он был увеличен до 30 млн рублей, а в прошлом году общий объем средств составил уже 50 млн рублей.

"Существенное увеличение суммы, выделяемой на гранты социально-ориентированным некоммерческим организациям, позволило за последние два года поддержать 97 социальных проектов. В этом году общий объем регионального грантового фонда возрастет уже до 80 млн рублей, — сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Это стало возможным благодаря принятому Президентом РФ решению о необходимости федерального софинансирования региональной грантовой поддержки некоммерческих организаций".

Фонд президентских грантов, определенный как оператор нового вида поддержки — президентских грантов на софинансирование региональных конкурсов поддержки некоммерческих организаций — дополнительно выделил Самарской области 40 млн рублей. Это в 2 раза больше среднего размера гранта по 84 субъектам страны. По размеру президентского гранта наш регион занял 11 место по стране и 4-е — среди субъектов ПФО.

Аналогичная сумма запланирована на поддержку СОНКО в областном бюджете. Таким образом, полученный грант позволит вдвое увеличить финансирование регионального конкурса социальных проектов, который будет запущен в мае.

Самарская область всегда была в лидерах по активности некоммерческого сектора. Благодаря усилиям областного правительства за период с 2017 по 2020 годы регион смог привлечь из Фонда президентских грантов более 660 млн рублей.

Региональный конкурс социальных проектов проводится в регионе с 2011 года. Работа по вовлечению организаций некоммерческого сектора в проектную деятельность позволяет привлекать на территорию области дополнительные денежные средства, способствует реальному решению социальных проблем, а также помогает организациям заявить о себе на рынке социальных услуг.

Сегодня в Самарской области сформировались уникальные команды, которые ведут социальную работу с незащищенными категориями граждан: детьми, пенсионерами, людьми с ограниченными возможностями, многодетными семьями и ветеранами и др. В рамках выделяемых грантов они имеют возможность внедрять инновационные социальные технологии, увеличивать количество и качество оказываемых услуг.

Проекты, получившие поддержку в виде грантов, помогают также решать задачи нацпроектов: вести работу в области культуры, проводить спортивные и образовательные мероприятия, развивать молодежное предпринимательство, приобщать жителей к здоровому образу жизни и др.