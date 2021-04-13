Два человека погибли при ДТП под Самарой

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Во вторник, 13 апреля, в 11:50, на трассе Кинель — Богатое — Борское столкнулись легковушка и грузовик КамАЗ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.