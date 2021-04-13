В Чапаевске здание нового детского сада готово почти на 95%

Строители приступили к чистовой отделке помещений нового детского сада в Чапаевске. Также на территории начались работы по благоустройству и озеленению. Готовность здания составляет уже почти 95%.

Планируется, что строительные работы будут полностью завершены в июле текущего года. После ввода объекта в эксплуатацию его смогут посещать 240 детей, 80 из которых в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Строительство нового детского сада в Чапаевске стало возможным благодаря включению в НП "Демография" и участию губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Вопрос со строительством нового детсада в нашем городе решался долго, хотя необходимость назрела давно. Только личное участие Дмитрия Игоревича позволило начать реализацию проекта. Демографическая ситуация в городе меняется и новые социальные объекты, которые появляются у нас, позволят Чапаевску развиваться дальше", — рассказал глава города Виталий Ащепков.

В новом учреждении на первом этаже разместятся 4 ясельные группы, две из них смогут посещать малыши от 1 года до 1,5 лет. Также здесь будут находиться медицинский и процедурный кабинеты, пищеблок, бассейн с раздевалками и душевыми.

Группы для детей постарше предусмотрены на втором и третьем этажах. Кроме них, на 2-м этаже будет зал для физкультурных занятий, кладовые для инвентаря, методический кабинет, кабинет логопеда, санузел для детей с особенностями здоровья. На третьем — зал для музыкальных занятий, костюмерная, кабинет психолога, компьютерный класс, изостудия и др. Для удобства деток в здании предусмотрен лифт.

Самарская область активно участвует в реализации нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. По итогам 2020 года в дошкольных образовательных учреждениях региона общее количество созданных дополнительных мест превысило 5 тысяч, из них более 50% для малышей до 3 лет.

Создание ясельных групп — задача, поставленная губернатором Дмитрием Азаровым. "То, что мы уже сегодня делаем большой упор на открытие ясельных групп, должно создавать предпосылки для того, чтобы родители после рождения ребёнка имели возможность, если они примут такое решение, приступить к работе", — подчеркнул глава региона.

В этом году в регионе планируется завершить строительство девяти детских садов в городских округах Самара, Тольятти, Чапаевск, Жигулевск, муниципальных районах Красноярский, Волжский и Ставропольский.