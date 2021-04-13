В Чапаевске здание нового детского сада готово почти на 95%

Строители приступили к чистовой отделке помещений нового детского сада в Чапаевске. Также на территории начались работы по благоустройству и озеленению. Готовность здания составляет уже почти 95%.
Планируется, что строительные работы будут полностью завершены в июле текущего года. После ввода объекта в эксплуатацию его смогут посещать 240 детей, 80 из которых в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Строительство нового детского сада в Чапаевске стало возможным благодаря включению в НП "Демография" и участию губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
"Вопрос со строительством нового детсада в нашем городе решался долго, хотя необходимость назрела давно. Только личное участие Дмитрия Игоревича позволило начать реализацию проекта. Демографическая ситуация в городе меняется и новые социальные объекты, которые появляются у нас, позволят Чапаевску развиваться дальше", — рассказал глава города Виталий Ащепков.
В новом учреждении на первом этаже разместятся 4 ясельные группы, две из них смогут посещать малыши от 1 года до 1,5 лет. Также здесь будут находиться медицинский и процедурный кабинеты, пищеблок, бассейн с раздевалками и душевыми.
Группы для детей постарше предусмотрены на втором и третьем этажах. Кроме них, на 2-м этаже будет зал для физкультурных занятий, кладовые для инвентаря, методический кабинет, кабинет логопеда, санузел для детей с особенностями здоровья. На третьем — зал для музыкальных занятий, костюмерная, кабинет психолога, компьютерный класс, изостудия и др. Для удобства деток в здании предусмотрен лифт.
Самарская область активно участвует в реализации нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. По итогам 2020 года в дошкольных образовательных учреждениях региона общее количество созданных дополнительных мест превысило 5 тысяч, из них более 50% для малышей до 3 лет.
Создание ясельных групп — задача, поставленная губернатором Дмитрием Азаровым. "То, что мы уже сегодня делаем большой упор на открытие ясельных групп, должно создавать предпосылки для того, чтобы родители после рождения ребёнка имели возможность, если они примут такое решение, приступить к работе", — подчеркнул глава региона.
В этом году в регионе планируется завершить строительство девяти детских садов в городских округах Самара, Тольятти, Чапаевск, Жигулевск, муниципальных районах Красноярский, Волжский и Ставропольский.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.