У "Метафеста" будет новый арт-директор

Музыкальный фестиваль "Метафест" сообщил, что вместо Андрея Кочеткова, занявшего пост директора Музея им. Алабина, управлять творческой частью проекта в этом году будет Дмитрий Дмитриев.

Дмитриев - известный в Самаре джазовый деятель, музыкант и организатор концертов. Он отвечал за джаз на фестивале с 2014 г., а в 2016 г. полноценно участвовал в подготовке, работал с хедлайнерами и регулировал работу сцены "Лес".

Андрей Кочетков, как сообщают соцсети "Метафеста", "остается идейным стержнем фестиваля и будет посильно участвовать в его организации".

Напомним, фестиваль пройдет 19-21 августа.