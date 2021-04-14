Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии (АТК), на котором обсудили вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период майских праздников.
В совещании приняли участие руководители министерств и ведомств, а также городов и районов губернии.
"Терроризм и экстремизм продолжают оставаться главными угрозами для безопасности государства и наших граждан. Поэтому противодействие этому злу является одной из важнейших наших задач", — отметил Дмитрий Азаров.
Одним из ключевых вопросов повестки было обеспечение безопасности во время майских праздников. "Мы не исключаем проведения массовых мероприятий в эти дни, поскольку запрос в обществе на это очень большой. Мы будем ориентироваться на рекомендации наших санитарных служб, исходить из прогноза по санитарно-эпидемиологической обстановке. В любом случае, мы должны быть мобилизованы и готовы провести праздники с массовым пребыванием людей на улицах городов и сел", — поставил задачу губернатор.
Замначальника полиции ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев отметил, что планируется увеличение плотности нарядов полиции, максимальное приближение их к местам массового пребывания граждан. В обеспечении правопорядка планируют задействовать сотрудников Управления Росгвардии по Самарской области, работников частных охранных организаций, членов казачьих обществ, добровольных народных дружин. Всего за безопасностью на улицах проследят более 3280 человек.
"Расчет сил и средств должен быть проведен самым внимательным образом, поскольку нагрузка на правоохранительные органы в майские праздники крайне велика", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Особое внимание глава региона обратил на пасхальные службы, которые в 2021 г. выпадают также на начало мая. Очень важно, чтобы службы проходили в полном соответствии с требованиями санитарного режима.
"Необходимо отработать вопросы с настоятелями храмов и по разметке для соблюдения социальной дистанции прихожанами во время богослужения, и по использованию средств индивидуальной защиты, и по дезинфекции территории. Помогите священнослужителям решить этот вопрос", — поручил губернатор ответственным службам.
На заседании комиссии рассматривали вопросы обеспечения антитеррористической защищенности мест отдыха и оздоровления детей, иных мест массового пребывания людей, объектов топливно-энергетического комплекса и социальных объектов. Также глава региона напомнил о важности взаимодействия между органами власти, спецслужбами и правоохранительными структурами. Нужно усилить внимание и контроль не только к публичным мероприятиям, но и интернет-пространству.
"Опыт прошлого года, подготовки проведения мероприятий 9 мая показал, что, к сожалению, есть люди, которые предприняли попытки очернить память о бессмертном подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В этом году нам необходимо отслеживать ситуацию, чтобы не допустить противоправных действий", — обратился к участникам совещания Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!