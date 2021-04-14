16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии Дмитрий Азаров ответил на вопросы самозанятых граждан региона В Самарской области фиксируется рост спроса на льготную ипотеку почти на 30% Дмитрий Азаров поздравил ветерана РКЦ "Прогресс" Татьяну Сенкевич с Днем космонавтики Губернатор поздравил ветеранов и работников предприятий ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии (АТК), на котором обсудили вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период майских праздников.

В совещании приняли участие руководители министерств и ведомств, а также городов и районов губернии.

"Терроризм и экстремизм продолжают оставаться главными угрозами для безопасности государства и наших граждан. Поэтому противодействие этому злу является одной из важнейших наших задач", — отметил Дмитрий Азаров.

Одним из ключевых вопросов повестки было обеспечение безопасности во время майских праздников. "Мы не исключаем проведения массовых мероприятий в эти дни, поскольку запрос в обществе на это очень большой. Мы будем ориентироваться на рекомендации наших санитарных служб, исходить из прогноза по санитарно-эпидемиологической обстановке. В любом случае, мы должны быть мобилизованы и готовы провести праздники с массовым пребыванием людей на улицах городов и сел", — поставил задачу губернатор.

Замначальника полиции ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев отметил, что планируется увеличение плотности нарядов полиции, максимальное приближение их к местам массового пребывания граждан. В обеспечении правопорядка планируют задействовать сотрудников Управления Росгвардии по Самарской области, работников частных охранных организаций, членов казачьих обществ, добровольных народных дружин. Всего за безопасностью на улицах проследят более 3280 человек.

"Расчет сил и средств должен быть проведен самым внимательным образом, поскольку нагрузка на правоохранительные органы в майские праздники крайне велика", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Особое внимание глава региона обратил на пасхальные службы, которые в 2021 г. выпадают также на начало мая. Очень важно, чтобы службы проходили в полном соответствии с требованиями санитарного режима.

"Необходимо отработать вопросы с настоятелями храмов и по разметке для соблюдения социальной дистанции прихожанами во время богослужения, и по использованию средств индивидуальной защиты, и по дезинфекции территории. Помогите священнослужителям решить этот вопрос", — поручил губернатор ответственным службам.

На заседании комиссии рассматривали вопросы обеспечения антитеррористической защищенности мест отдыха и оздоровления детей, иных мест массового пребывания людей, объектов топливно-энергетического комплекса и социальных объектов. Также глава региона напомнил о важности взаимодействия между органами власти, спецслужбами и правоохранительными структурами. Нужно усилить внимание и контроль не только к публичным мероприятиям, но и интернет-пространству.

"Опыт прошлого года, подготовки проведения мероприятий 9 мая показал, что, к сожалению, есть люди, которые предприняли попытки очернить память о бессмертном подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В этом году нам необходимо отслеживать ситуацию, чтобы не допустить противоправных действий", — обратился к участникам совещания Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Александр Складчиков 06 октября 2018 15:22 Народный учитель региона Светлана Сысуева: "Пусть каждый ваш ученик становится достойным человеком"

Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

John Nameless 01 октября 2018 18:58 Дмитрий Азаров обсудил с депутатами Госдумы участие региона в национальных проектах

задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2