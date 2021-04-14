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Экономика и бизнес

В Самарской области снижается безработица

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров контролирует вопрос занятости людей, оставшихся без работы, в том числе в период пандемии.

По данным регионального министерства труда, в 2021 г. продолжилась тенденция снижения регистрируемой безработицы и роста вакансий. На 14 апреля численность безработных составляет 26,2 тыс. человек, что в 1,7 раз меньше, чем на конец 2020 года. При этом уровень безработицы составляет 1,6%. Количество вакансий, имеющихся в распоряжении службы занятости, составляет 41 тыс., что в 1,4 раза больше, чем на конец 2020 года.

"В настоящее время работодателями заявлено в центры занятости наибольшее количество вакансий, начиная с 2000 года. Важным аспектом, характеризующим качество вакансий, является их средняя заработная плата, демонстрирующая рост. Так, в 2019 году средняя зарплата по вакансиям составляла чуть более 19 тысяч, в 2020 году — 20 тысяч, в текущем году она уже составляет более 26 тысяч. Таким образом, растет не только количество, но и качество заявляемых работодателями вакансий, что, в свою очередь, расширяет наши возможности по трудоустройству безработных граждан", — сообщила министр труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина.

На стабилизацию ситуации на рынке труда в регионе повлияли, в том числе и мероприятия активной политики занятости, финансируемые из областного бюджета. Одной из эффективных госуслуг в сфере занятости является содействие в открытии собственного дела. Так, в 2020 г. благодаря материальной поддержке службы занятости 378 человек смогли оформиться в качестве предпринимателей, в 2021 г. таких граждан уже — 21. Важно отметить, что из созданных за последние пять лет микропредприятий 67% продолжают работать.

В этом году по инициативе главы региона Дмитрия Азарова выделено дополнительно 20 млн руб., что позволит увеличить сумму единовременной выплаты с 58,8 тыс. до 100 тыс. рублей.

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