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Экономика и бизнес

Самарская область вошла в число лидеров ПФО по количеству субъектов МСП

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область занимает вторую строчку Приволжского федерального округа среди регионов-лидеров по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.

Согласно реестру СМСП на 10 апреля 2020 г., в губернии зарегистрировано 126 900 микро-, малых и средних предприятий, а также в это число входят 63 951 индивидуальных предпринимателей. По этому показателю Самарская область уступает только Татарстану, где числится 156 822 СМСП.

Численность занятых на предприятиях малого и среднего предпринимательства в Самарской области составляет 374,4 тыс. человек — это 34% от общего количества работников.

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области: "Сложные экономические условия, связанные с распространением коронавирусной инфекции и, как следствие, ограничение работы многих самарских предприятий внесли негативные коррективы в работу бизнеса в прошлом году. Благодаря быстрому реагированию и принятию эффективных мер, направленных на поддержку предпринимателей, как со стороны региона, так и Правительства Российской Федерации, к августу 2020 года нам удалось остановить снижение зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса. В различных формах МСП получили поддержку более чем на 33 млрд рублей. Наши предприниматели использовали все предоставленные им возможности, чтобы сохранить и продолжить развивать свое дело. С августа прошлого года по сегодняшний день в регионе стало на 5000 таких предприятий больше. Также важно отметить, что с 2020 года в Самарской области появилась новая форма ведения бизнеса — налог на профессиональный доход. На 14 апреля у нас зарегистрировано 52 355 самозанятых граждан, и по этому показателю мы являемся одним из лучших регионов в стране". 

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