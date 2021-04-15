В Самаре после столкновения с трамваем иномарка врезалась в столб и опрокинулась

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 14 апреля, в Самаре в 17:45 42-летний водитель автомобиля Toyota, ехавший по ул. Енисейской, не выполнил в пути требования дорожного знака 2.4 ПДД РФ "Уступи дорогу", столкнулся с трамваем, после чего наехал на световую опору и его автомобиль опрокинулся, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.