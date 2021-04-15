Жителя Тольятти задержали по подозрению в растлении ребенка

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В Тольятти в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.