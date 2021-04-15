Самарские музыканты представят регион на всероссийском вокальном конкурсе "Новая звезда"

С 17 апреля на телеканале "Звезда" стартует всероссийский вокальный конкурс "Новая звезда-2021" — масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие все регионы России.
Как подчеркивают авторы проекта, главная цель — найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных уголков страны, а также отразить красоту каждого из российских регионов.
В конкурсе может участвовать как вокалист, так и дуэт или вокально-инструментальная группа. Допускаются неизвестные широкой российской публике исполнители, а также уже состоявшиеся профессионалы.
В 2021 году Самарскую область на проекте представляют Вадим Кирюшин и Ольга Колодкина (творческий псевдоним — Мыслимима). Ребята начали работать вместе в 2016 году в составе группы, исполняющей альтернативную музыку. Сейчас каждый занимается сольным творчеством: у Ольги своя группа, Вадим готовит сольный альбом, но ребята не перестают помогать и мотивировать друг друга. Оба пишут песни и музыку. Им предстоит сразиться на одной сцене с другими талантливыми исполнителями.
Сильнейших вокалистов определят знаменитые эксперты в области музыки во главе с Максимом Дунаевским. Телезрители с помощью СМС-голосования смогут поддержать представителя своего региона независимо от того, прошел он в финал по версии членов жюри или нет.
Финал конкурса пройдет 13 и 14 июня 2021 года. Тогда же состоится награждение лучшего исполнителя по мнению жюри, а также вручение специальных призов самым достойным по мнению телезрителей.
До 1 мая 2021 года желающие могут подать заявку на участие в конкурсе "Новая Звезда-2022". Основные критерии отбора: сильные вокальные данные, артистичность, оригинальность; разные типажи, жанры, стилистика исполнения, тембры; интересный, с точки зрения драматургии, "бэкграунд" каждого участника. Возраст участников — с 16 лет (включительно).
Подробности на сайте — https://m.tvzvezda.ru/newstar/2021/
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!