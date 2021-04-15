Самарские музыканты представят регион на всероссийском вокальном конкурсе "Новая звезда"

С 17 апреля на телеканале "Звезда" стартует всероссийский вокальный конкурс "Новая звезда-2021" — масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие все регионы России.

Как подчеркивают авторы проекта, главная цель — найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных уголков страны, а также отразить красоту каждого из российских регионов.

В конкурсе может участвовать как вокалист, так и дуэт или вокально-инструментальная группа. Допускаются неизвестные широкой российской публике исполнители, а также уже состоявшиеся профессионалы.

В 2021 году Самарскую область на проекте представляют Вадим Кирюшин и Ольга Колодкина (творческий псевдоним — Мыслимима). Ребята начали работать вместе в 2016 году в составе группы, исполняющей альтернативную музыку. Сейчас каждый занимается сольным творчеством: у Ольги своя группа, Вадим готовит сольный альбом, но ребята не перестают помогать и мотивировать друг друга. Оба пишут песни и музыку. Им предстоит сразиться на одной сцене с другими талантливыми исполнителями.

Сильнейших вокалистов определят знаменитые эксперты в области музыки во главе с Максимом Дунаевским. Телезрители с помощью СМС-голосования смогут поддержать представителя своего региона независимо от того, прошел он в финал по версии членов жюри или нет.

Финал конкурса пройдет 13 и 14 июня 2021 года. Тогда же состоится награждение лучшего исполнителя по мнению жюри, а также вручение специальных призов самым достойным по мнению телезрителей.

До 1 мая 2021 года желающие могут подать заявку на участие в конкурсе "Новая Звезда-2022". Основные критерии отбора: сильные вокальные данные, артистичность, оригинальность; разные типажи, жанры, стилистика исполнения, тембры; интересный, с точки зрения драматургии, "бэкграунд" каждого участника. Возраст участников — с 16 лет (включительно).

Подробности на сайте — https://m.tvzvezda.ru/newstar/2021/