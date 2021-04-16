Тольяттинская газета "Площадь свободы" сменила владельца

Городскую еженедельную общественно-политическую газету Тольятти "Площадь свободы" купили структуры, близкие депутату Самарской губернской думы и руководителю ГК "Эковоз" Денису Волкову. Об этом сообщают два источника, знакомых с ситуацией.
Правообладателем торгового знака "Площадь свободы", по данным ИАС Seldon Basis, является ООО "Медиа-Самара". Последнему также принадлежат знаки изданий "Самарское обозрение" и "Город Н-ск.2000".
Как сообщил источник, в холдинге "Медиа-Самара" не видят перспектив на локальном газетном рынке Тольятти, что и обусловило решение продать газету. Сумма сделки не раскрывается, однако известно, что она сопоставима с годовой выручкой. Согласно ИАС Seldon Basis, выручка ООО "Медиа-Тольятти", которое выступает юрлицом издания, в 2019 г. составила 4,18 млн рублей.
Денис Волков отказался комментировать покупку газеты.
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