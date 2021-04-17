В Самаре мотоциклист "догнал" иномарку, а позже врезался в отечественную легковушку

В пятницу, 16 апреля, в 14:45 в Октябрьском районе Самары произошло ДТП с участием мотоциклиста, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

35-летний водитель мотоцикла Kawasaki, следуя по ул. Ново-Садовая в направлении ул. Советской Армии, напротив дома № 283 по ул. Ново-Садовой не обеспечил постоянного контроля за скоростью, из-за чего столкнулся с Daewoo Nexia под управлением 38-летнего водителя. Тот двигался в попутном направлении. После столкновения мотоциклист наехал на стоящую "девяносто девятую" (ВАЗ-21099), которой управлял 26-летний мужчина, двигавшийся попутно.

В результате ДТП пострадал мотоциклист. Его доставили в больницу и госпитализировали. В момент аварии, как сообщили в ГИБДД, он был трезв.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.