Пенсионерка из Тольятти перевела мошенникам 165 тыс. рублей

В Тольятти 67-летняя пенсионерка пострадала из-за мошенников, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Женщине звонили с различных номеров, зарегистрированных в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане. В результате она поверила собеседнику, который предложил обучить ее инвестированию и торговле на бирже. В результате тольяттинка перевела на счет мошенникам 165 тыс. рублей.

По факту случившегося ведется проверка.