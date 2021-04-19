Ильдар Ахтямов: "40 литров крови я, наверное, уже сдал"

20 апреля отмечается День донора, и мастер по ликвидации аварий и их последствий АО "Самаранефтегаз", дочернего общества НК "Роснефть" Ильдар Ахтямов вполне может считать эту дату своим профессиональным праздником. С 2010 года он дарит кровь людям, а с 2016-го является почетным донором.

"Нужно не просто жить"

Донором называют того, кто по доброй воле дает свою кровь людям. Само слово произошло от латинского "donore", что означает — "дар", "дарю". Миллионы людей обязаны своей жизнью тем, кого они никогда не видели, кто добровольно отдает свою кровь для спасения других. Потребность в донорской крови и ее компонентах есть всегда в любом регионе страны, а вот желающих сдать ее не так много.

Ильдар Ахтямов впервые сдал кровь более 10 лет назад. "Мой отец — почетный донор. Он часто сдавал кровь в нашем родном городе Отрадном, раньше там еще была своя донорская станция. И в начале 2000-х годов папа стал почетным донором. Когда мне исполнилось 24 года, я понял, что нужно не просто жить, а приносить пользу. Решил начать сдавать кровь. Для меня важно, что я могу помочь людям", — рассказал Ильдар корреспонденту Волга Ньюс.

"Важно помочь людям"

С 2010 года он начал активно сдавать кровь и ее компоненты. Активно — это значит, так часто, как только это возможно. "Кровь можно сдавать раз в два месяца, а плазму раз в две недели. Я чередовал, если, конечно, анализы позволяли, ведь гемоглобин и другие показатели должны быть в норме, — сообщил Ильдар. — Я живу в Отрадном, и к нам станция переливания крови приезжает только раз в три месяца. Самарская областная станция работает каждый день, а, кроме того, были донорские субботы. Поэтому я приезжал в Самару и сдавал кровь здесь". В конце 2016 года он получил удостоверение почетного донора.

"В коллективе "Самаранефтегаза" теперь уже немало доноров. Кто-то и раньше сдавал кровь, кто-то начал это делать благодаря Ильдару. "Я пропагандировал донорство — отправлял информацию многим по электронной почте. После чего некоторые тоже стали донорами", — поделился он. Ильдар напомнил, что у станции переливания есть так называемый "Донорский светофор", где можно посмотреть, какой крови не хватает. "Я недавно смотрел — сейчас не хватает второй положительной. У меня как раз такая группа крови, это значит, что нужно ехать и сдавать".

Ильдар сдает не только кровь, но и плазму. "Кровь сдать — это 3-5 минут, а чтобы сдать плазму, нужно в 10 раз больше времени. Делается это с помощью специального аппарата, — поясняет он. — Медработник берет примерно 100 миллилитров и отделяет плазму, потом опять и опять. Плазма — это своеобразный бульон, в котором присутствует множество компонентов. Если крови берут 450 миллилитров, то плазмы — 600, но она и быстрее восстанавливается в организме — за две недели. Прямого переливания крови сейчас нет, да и кровь, которую берут, сразу тоже не используют — она месяц находится на карантине. Например, я сдал кровь, и до следующей сдачи ее никому не переливают, потому что есть такие заболевания, которые могут выявиться только потом, при следующей сдаче. Если я даже для какого-то конкретного человека сдаю кровь, то берут ее все равно из банка крови, а мою добавляют туда на замену".

В исходном виде кровь вообще обычно не используется, но потребность в ней есть всегда. "Я работаю в "нефтянке", поэтому приведу такую метафору: кровь — это сырье, из которого делают разные продукты, например, дорогостоящий альбумин и другие препараты".

"Сдача крови не вредит здоровью"

На своем личном опыте Ильдар убедился, что донорство укрепляет здоровье. "За эти десять с лишним лет я 40-литровую флягу крови, наверное, уже сдал, — говорит он с улыбкой. — Я вешу около 100 кг, соответственно, во мне 7 литров крови (7% от массы тела). Получается, что я сдал уже пять себя. А мой отец — еще больше. Сдача крови не вредит здоровью, я считаю, напротив, — это мотивация для ведения правильного образа жизни, занятий спортом. Если ты ведешь нездоровый образ жизни, у тебя будет плохой результат анализа, и кровь не возьмут. Я стараюсь следить за собой, хожу в бассейн, участвую в соревнованиях. Доноры должны быть здоровыми. Лично я на здоровье не жалуюсь".

Ильдар рассказал, что не все могут стать донорами. Его супруга и сестра пробовали сдавать кровь, но после плохо себя чувствовали, поэтому больше не хотят этого делать. "Я же не ощущаю слабости после этого. Главное после сдачи крови отдохнуть, больше пить", — говорит Ильдар. Кроме того, он считает, что не нужно сдавать кровь тем, кто весит чуть больше 50 кг. А с весом меньше 50 это запрещено.

"Если вы здоровы и готовы помочь людям, то нужно прийти и попробовать сдать кровь, — советует Ильдар. — Это совершенно не опасно для вас — все инструменты одноразовые. Не нужно бояться. Некоторые люди хотят стать донором, но им нельзя — после перенесенной "желтухи", например. Если вам можно, попробуйте!"