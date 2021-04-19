В Тольятти пропала 15-летняя девушка

В Тольятти правоохранители разыскивают пропавшую 15-летнюю Екатерину Краснорылову, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Утром 16 апреля девушка ушла из дома и не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид 15 лет, рост 150-152 см, среднего телосложения, светлые волосы ниже, карие глаза, была одета в белую футболку, черные брюки, капроновые колготки телесного цвета, белые кроссовки. При себе имела черный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОП № 22 У МВД России по Тольятти: 8 46.93.8482-02 или 112.