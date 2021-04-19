В Самарской области более 90 тыс. семей с детьми получили государственную поддержку

Ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в Самарской области получили более 90 тыс. семей. В регионе выплаты начали производить с 1 июня прошлого года — на 1 месяц раннее запланированного срока.

В 2020 году выплата предоставлена на 102 660 детей (86 168 семьям). Количество заявителей, получивших выплату с начала реализации на данный момент — 111 601 детей (94 141 — семей). Сумма выплаченных денежных средств составила более 7 млрд рублей.

В 2020 году размер выплаты составлял 5357 руб. (50% величины прожиточного минимума на детей). В 2021 году размер — 5 550 рублей. Выплата предоставляется семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения (при обращении в 2020 году — 10 814 руб., в 2021 году — 10 979 руб.).

В настоящее время заявления подаются преимущественно в электронном виде через Единый портал государственных услуг (gosuslugi.ru). Также можно подать заявление лично в управление социальной защиты населения по месту жительства или через МФЦ, или по почте.

Все сведения о заявителе, необходимые для принятия решения о назначении (отказе), сотрудники управления социальной защиты получают путем межведомственного взаимодействия.

С 1 апреля 2021 года применена новая технология — учет имущественных доходов при определении права семьи на выплату, что позволит реализовать принцип предоставления выплаты именно нуждающимся семьям.

В настоящее время осуществляется переход на дифференцированный принцип предоставления ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Для семей с детьми, чей доход с учетом выплаты не достигает величины прожиточного минимума, процент выплаты составит 50% (5 500 руб.), 75% (8 250 руб.) или 100% (11 000 руб.) от установленного в регионе прожиточного минимума на ребенка. Также теперь при назначения выплаты учитываются доходы и имущество семьи.